Рустам Минниханов поделился своим взглядом на прошлое и об уверенности в будущем

По мнению главы республики, «ответственность за единение татар лежит на современном Татарстане», от того ныне поддерживается деятельность Всемирного конгресса татар, создаются программы по сохранению языков и национальной идентичности. Такая работа будет продолжаться и дальше, поскольку татарский народ един и важно дорожить самобытностью каждого представителя и за рубежом.

Также, президент РТ отметил, что будущее татарского народа он видит в активистах общественных организаций, которые вносят вклад в развитие, а тем самым и в решение больших задач.