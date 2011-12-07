В 35 предприятиях Татарстана выявили нарушения санитарно-эпидемиологического режима

После снятия ограничений организации Татарстана проверили на нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Такое несоблюдение правил выявили в 35 предприятиях республики, передает ИА «Татар-информ».

Замначальника Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что на текущей неделе было выдано 1 264 предписания и проверено 875 объектов, где нарушения были выявлены в 35 из них. Это составляет 4% от числа проверенных объектов.

В общественном транспорте, кстати, также продолжаются проверки на наличие перчаток и масок.