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В 35 предприятиях Татарстана выявили нарушения санитарно-эпидемиологического режима

Роспотребнадзор по РТ на текущей неделе выдал 1 264 предписания и проверил 875 объектов.

После снятия ограничений организации Татарстана проверили на нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Такое несоблюдение правил выявили в 35 предприятиях республики, передает ИА «Татар-информ».

Замначальника Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что на текущей неделе было выдано 1 264 предписания и проверено 875 объектов, где нарушения были выявлены в 35 из них. Это составляет 4% от числа проверенных объектов.

В общественном транспорте, кстати, также продолжаются проверки на наличие перчаток и масок. 

КВ
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