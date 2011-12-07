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В РТ зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса

Причины кончины установлены в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован.

В Татарстане зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации штаба, 23 июня в Тукаевскую ЦРБ доставили 82-летнего татарстанца с внебольничной двухсторонней пневмонией тяжелой степени. Через 22 дня пенсионер скончался. Пациент страдал заболеваниями эндокринной системы.

У жителя Набережных Челнов также имелись хронические заболевания. Мужчину в возрасте 69 лет госпитализировали в местный пункт БСМП с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Там у него выявили пневмонию, после чего подключили к аппарату ИВЛ. К сожалению, уже через четыре дня он умер.

Причины смерти в обоих случаях установлены в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован.

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