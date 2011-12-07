В Татарстане появится отдел мониторинга соцсетей для противодействия идеологии терроризма

На заседании антитеррористической комиссии глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в республике будет создан отдел мониторинга социальных сетей для противодействия идеологии терроризма. Об этом передает пресс-служба президента РТ.

Минниханов подчеркнул, что виртуальная реальность все больше влияет на нашу жизнь, поскольку только в прошлом году зафиксировали 6 случаев тяжких правонарушений подростками, совершившими действия под влиянием групп социальных сетей.

Как отметил член республиканской комиссии по делам несовершеннолетних Ильдар Галиев, обычно попадаются те дети, что не получили поддержку от родителей и учителей.