В Казани открыли мемориальную доску главному инженеру Казанского электротехнического завода Равилю Гильфанову

В Казани открыли мемориальную доску ветерану ВОВ, главному инженеру Казанского электротехнического завода Равилю Гильфанову. Доска находится на фасаде дома №1/6 по улице Островского.

В годы войны в 1944 году он был зачислен в Соловецкую школу юнг Военно-морского флота СССР. После войны Гильфанов служил еще до 1952 года.

После службы он работал на Казанском электротехническом заводе, где прошел путь от старшего техника ОКБ до главного инженера предприятия. При его руководстве было проведено техническое перевооружение производства спецтехники для Военно-морского флота и аппаратуры для космических спутников.

На заслуженном отдыхе он принимал активное участие воспитания патриотизма в молодежи. Был удостоен почетного звания «Лауреат Государственной премии СССР» за создание новых образцов военной техники.