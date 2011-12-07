В Татарстане порог заболеваемости ОРВИ превышен на 18%

Порог заболеваемости ОРВИ в Татарстане превышен на 18%. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Показатель заболевших ОРВИ у нас в 1,3 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Случаев гриппа не зарегистрировано», — подчеркнула Авдонина.

По ее словам, это не критичный показатель, и он не предусматривает введение каких-либо жестких антиковидных ограничений, однако не исключается ухудшения обстановки.