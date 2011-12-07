Госстройнадзор РТ приступил к проверке казанского детского сада в «Западном Заречье»

Госстройнадзор РТ приступил к комплексной проверке казанского детского сада.

Известно, что детский сад, расположенный в жилом районе «Западное Заречье» по улице Серова-Баруди, построен в рамках национального проекта «Демография». В двухэтажном здании, рассчитанном на 340 мест, размещены 18 групповых ячеек с игровыми, спальнями, буфетами, санузлами, музыкальными и спортивными залами. Также проектом предусмотрено создание мест для детей-инвалидов, благодаря доступной среде они смогут посещать детский сад наравне с остальными детьми.

Инспекторы провели мониторинг дошкольного учреждения на соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, выполнение строительно-монтажных работ, монтажу инженерных сетей и благоустройству прилегающей территории.

Сообщается, что следующим этапом при прохождении проверки без замечаний станет выдача заключения о соответствии. ЗОС удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации.