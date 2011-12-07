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Между поселками Казани обнаружили нелегальную ледовую переправу. Об этом в МЧС России по РТ неравнодушные татарстанцы сообщили через социальные сети.
Обращение граждан поступило о переправе через реку Нокса между поселками Привольный и Вознесенское. Подтвердилась информация по приезду инспекторов на место.
Согласно региональному законодательству, выезд на лед автотранспорта в местах, где нет оборудованных ледовых переправ, запрещен. За нарушение его водителям грозит привлечение к административной ответственности.
Для установления ограждений и запрещающих аншлагов на переправу направили мобильную группу.