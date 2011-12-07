Зима в Раифе звенит колоколами

Удивительное спокойствие царит здесь повсюду - и в падающей на ладонь маленькой снежинке, и в могучих лапах мохнатых елей, укрывающих от мирской суеты монастырь, который раскинулся прямо возле озера. Лишь густой бас монастырских колоколов напоминает прибывшим сюда: богослужение начинается, братия!

Такая чудная по красоте картина зимней России открылась взору и корреспондентов «Казанских ведомостей», побывавших здесь в минувшую пятницу, аккурат в четвертый день после праздника Крещения Господня. На льду Раифского озера, по заведенному обычаю, привольно раскинулся небольшой ледяной городок со сверкающими под выглянувшим солнцем разнообразными скульптурами.

В том числе создали и иконостас из сверкающего прозрачного льда. А перед ним и ледяным крестом - такой же аналой: специальный стол с наклонной крышкой для чтения богослужебных книг, когда во время Божественной литургии на Крещение Господне возносят славу Всевышнему.

Ледяной городок и рукотворную иордань в виде креста создали силами братии обители и художников-резчиков. Фигуры украсили яркой декоративной цветной подсветкой. А на входе в городок на льду прибывших в Раифу встречали иконы Спасителя и Божией Матери, установленные тоже в рукотворной ледяной оправе.

В день праздника, 19 января, здесь побывали тысячи людей, приехавших на Крещение из Казани и ближайших районов Татарстана, неизменно в числе гостей - и жители других городов России. Как рассказали сотрудники паломнического центра монастыря, людской поток нескончаемо продолжался до двух часов ночи! Действительно, поскольку праздник Крещения выпал на будний день, это был вторник, многие отправились сюда уже после работы.

Побывавшие в Раифе летом отметили, что на территории возле монастыря создан небольшой уютный детский городок, срубленный из дерева. А сейчас, зимой, к нему добавили и ледяную горку для малышни, здесь можно посидеть и в ледяной упряжке, и даже... на троне! Ну, будете сегодня у нас королевной, милая барышня, хоть вам, наверное, нет и пяти лет отроду.

Для ребят постарше и взрослых вкупе братия Раифского монастыря подготовила площадку для исконно зимней забавы. На льду Раифского озера 12 декабря открылся самый взаправдашний каток. Причем любителям ледового катания предоставили возможность взять коньки и необходимое снаряжение в организованном тут же на берегу пункте проката. Здесь же, на берегу, устроили и специальные кабинки для переобувания. Более того - для желающих сразиться в хоккей предусмотрительно установили и хоккейные ворота, клюшки можно было получить тут же.

Сильные морозы нынче все же пришли и в Татарстан. «Поэтому уже в начале зимы вода в Раифском озере промерзла на толщину более 30 см, что позволило обеспечить безопасное групповое нахождение людей на льду, а уличное исполнение катка и мест переодевания минимизировало риск распространения коронавирусной инфекции», - пояснил настоятель Раифского монастыря игумен Гавриил.

Мы уезжали из Раифы, еще не подозревая о грядущем быстром приходе такой теплой погоды, что установилась сейчас в Казани. В день нашего приезда рабочие уже снимали помост и поручни крещенской купальни, разбирали конструкции кабинок для переодевания перед крещенским купанием. А стоявший в минувшую пятницу морозец тем временем уже успел затянуть поверхность воды в иордани тонкой ледяной корочкой.

Напомним кстати: согласно традиции праздника Крещения Господня, погрузиться в рукотворные иордани можно было в течение трех дней - 19, 20 и 21 января. А теперь до наступления весны можно еще успеть просто полюбоваться изящными ледяными скульптурами на глади Раифского озера. Благодать местечка Раифы готова стать оберегающим покровом каждому приехавшему сюда с открытым и добрым сердцем.