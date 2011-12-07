Открытие самого крупного в Татарстане торгового центра «Рамус Молл» перенесено на май

Открытие самого крупного татарстанского торгового центра «Рамус Молл» в Нижнекамске перенесено на начало мая. Об этом рассказал мэр города Айдар Метшин.

«Рамус Молл» станет крупнейшим ТРЦ в Татарстане наряду с ТЦ «МЕГА», — заявил Метшин. По его словам, на планы открытия и его наполнения повлияла коронавирусная пандемия. Но несмотря на это, мэр Нижнекамска выразил надежду, что торговый центр оправдает ожидания горожан и найдет своего клиента.

Пятиэтажный «Рамус Молл» общей площадью 120 тыс. кв. метров включит в себя детский развлекательный центр, кафе и рестораны, восемь кинозалов, каток, а также МФЦ и Центр по поддержке и развития предпринимательства. Отмечается, что в здании будут работать 15 лифтов, а автопарковка будет располагаться на каждом этаже.