Минниханов встретился c бизнес-сообществом Татарстана и обсудил текущее состояние дел

Президент республики Рустам Минниханов встретился с бизнес-сообществом Татарстана, чтобы обсудить меры по поддержке предпринимательства. Большинство участников присоединились ко встрече в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

В ходе встречи с бизнес-сообществом республики Минниханов рассмотрел текущее состояние дел и актуальность мер государственной поддержки. Он отметил, что всегда готов к диалогу и выработке совместных, наиболее эффективных решений, чтобы помочь бизнесу сохранить людей и рабочие места. Это является главной задачей на сегодня.

О реализации таковых мер доложили министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов и гендиректор Фонда поддержки предпринимательства РТ Айдар Салихов. Они сообщили, как работает центр, услуги МФЦ для бизнеса, а также о результатах работы Гарантийного фонда Республики Татарстан, Региональной лизинговой компании Республики Татарстан, Программы антикризисного управления бизнесом «Технологии адаптации: как выжить и вырасти».

Глава республики выразил слова особой благодарности всем предпринимателям, нашедшим в себе силы и ресурсы помогать другим, несмотря на трудности.