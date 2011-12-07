В Татарстане ожидается потепление до +30 градусов, сообщают синоптики из Гидрометцентра РТ.

Так, в среду, 27 мая, республика попадет под влияние южного циклона. Ночью на территории региона вероятны сильные дожди, кое-где с грозами и сильным ветром до 15-20 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит +9…+14 градусов тепла.

Днем осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов, а в восточной части региона — до +30 градусов.

В четверг, 28 мая, ожидается понижение температуры: ночью — до +7…+12 градусов, днем — до +18…+23 градусов.

29 и 30 мая синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду в Татарстане. Ночью температура воздуха составит +8…+13 градусов, днем — +22…+27 градусов.