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В Татарстане ожидается потепление до +30 градусов

27 мая на территорию республики придет южный циклон.

В Татарстане ожидается потепление до +30 градусов, сообщают синоптики из Гидрометцентра РТ.

Так, в среду, 27 мая, республика попадет под влияние южного циклона. Ночью на территории региона вероятны сильные дожди, кое-где с грозами и сильным ветром до 15-20 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит +9…+14 градусов тепла.

Днем осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов, а в восточной части региона — до +30 градусов.

В четверг, 28 мая, ожидается понижение температуры: ночью — до +7…+12 градусов, днем — до +18…+23 градусов.

29 и 30 мая синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду в Татарстане. Ночью температура воздуха составит +8…+13 градусов, днем — +22…+27 градусов. 

КВ
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