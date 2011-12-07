В Высокогорском районе РТ проходит ремонт путепровода, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

«На время ремонта движение транспорта организовано в объезд путепровода по автодороге на М-7 „Волга“ с разворотами на транспортных развязках, расположенных на 802-м и 813-м км», — уточняется в сообщении.

На участке трассы специалисты отремонтируют опоры, пролетное строение и мостовое полотно. Работы планируют завершить к концу октября этого года.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» приносит извинения за доставленные неудобства и призывает автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков.