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В Высокогорском районе РТ проходит ремонт путепровода

На время ремонта движение транспорта организовано в объезд путепровода по автодороге на М-7 «Волга».

В Высокогорском районе РТ проходит ремонт путепровода, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

«На время ремонта движение транспорта организовано в объезд путепровода по автодороге на М-7 „Волга“ с разворотами на транспортных развязках, расположенных на 802-м и 813-м км», — уточняется в сообщении.

На участке трассы специалисты отремонтируют опоры, пролетное строение и мостовое полотно. Работы планируют завершить к концу октября этого года.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» приносит извинения за доставленные неудобства и призывает автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков.

КВ
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