Из-за пандемии жители Казани стали чаще пользоваться личным транспортом

Жители Казани в этом отношении солидарны с жителями России.

﻿Общероссийский мониторинг показал, что 57% опрошенных и после карантинных мер стараются чаще ездить на автомобиле в целях безопасности. А 43% респондентов-россиян намерены как можно реже использовать общественный транспорт. 9% «безлошадных» граждан задумались о покупке машины, а 3% еще недавно хотели продать личный автомобиль, но изменили свое решение.

Участниками опроса стали 10 000 человек, у более чем 60% опрошенных в семь есть хотя бы один автомобиль.