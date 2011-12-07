Избирательные участки оборудованы во всех больницах Татарстана

Об этом сообщила в ходе пресс-конференции сообщила Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«В период голосования на контроле находятся три основных избирательных принципа. Это свобода волеизлияния, сохранение тайны голосования, в том числе при использовании новых технологий, и максимальная открытость процесса», — пояснила Сария Сабурская.

Как отметила Уполномоченный по правам человека в РТ, в республике возможность реализации своего избирательного права обеспечено для всех категорий граждан. В частности, проголосовать за или против поправок в Конституцию РФ можно и находясь на лечении в больницах и госпиталях, для чего на каждом из них оборудованы закрытые избирательные участки.

Аналогичная мера принята и в следственных изоляторах, благодаря чем находящиеся там следственно-арестованные также могут проголосовать.

Отдельное внимание уделяется категории маломобильных граждан. Аппаратом Уполномоченного по правам человека в РТ были проведены проверки наличия доступной среды на избирательных участках.

Так, в Казани отсутствие таковой было замечено на избирательных участках двух учебных заведений: Татаро-английская гимназия № 16 и школы № 150. В обоих случаях предпринимаются соответствующие меры.