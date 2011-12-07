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Казанский Кремль назвал фейковой новость о вводе новых ограничений в городах Татарстана

Новости из соцсетей о закрытии городов не соответствуют действительности.

В городах Татарстана не планируют вводить новые ограничения, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Все новости, тиражируемые в социальных сетях в виде фейков о закрытии городов, не соответствуют действительности», — сказала она.

Официальную информацию о ситуации с коронавирусом в республике можно узнать только от оперативного штаба Татарстана. На настоящий момент ситуация протекает в штатном режиме, все под контролем, уточнила Галимова.

Напомним, 25 июня в ряде районов РТ появились фейки о закрытии городов и ограничении въездов и выездов.

КВ
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