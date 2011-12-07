В Челнах 4 часа оперировали лицо школьницы, на которую напала собака

В Набережных Челнах хирурги четыре часа оперировали лицо девочки, покусанную псом, сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

«Пострадавшей девочке 11 лет. Операция длилась четыре часа. Можно сказать, пластические хирурги собирали лицо ребенка», — отметили в ведомстве.

На данный момент девочка находится в КДМЦ города в стабильном состоянии средней степени тяжести.

Напомним, 25 июня на ребенка на остановке напал бойцовский пес. Прокурор РТ поручил полиции разобраться в произошедшем.