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В Челнах 4 часа оперировали лицо школьницы, на которую напала собака

Бойцовский пес напал на девочку на остановке.

В Набережных Челнах хирурги четыре часа оперировали лицо девочки, покусанную псом, сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

«Пострадавшей девочке 11 лет. Операция длилась четыре часа. Можно сказать, пластические хирурги собирали лицо ребенка», — отметили в ведомстве.

На данный момент девочка находится в КДМЦ города в стабильном состоянии средней степени тяжести.

Напомним, 25 июня на ребенка на остановке напал бойцовский пес. Прокурор РТ поручил полиции разобраться в произошедшем.

КВ
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