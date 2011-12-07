В этом году в Татарстане будут реализованы 22 молодежных проекта на 18 млн рублей. Татарстанские авторы молодежных проектов стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физлиц, сообщает ИА «Татар-информ».

Так, на территории республики будут реализованы следующие проекты: Центр реабилитации диких животных «Полнолуние», международный конгресс молодежи, медиацентр, медиапроекты «Кайтам», этнопроект «Таба» и другие.

«Это конкурс для молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Участвовать в нем могут даже школьники. Конкурс проводится для поддержки молодых и талантливых ребят, у которых есть свои идеи и проекты. Заявки подаются на сайте через автономную информационную систему «Молодежь России», на которой сначала нужно зарегистрироваться и заполнить информацию о своем проекте. Конкурс также проводится среди высших учебных заведений», — рассказал автор одного из проектов-победителей, аспирант КФУ Нафис Сиразетдинов.

Минимальная сумма гранта составила 100 тыс. рублей, максимальная — 2 млн рублей. На конкурс были представлены проекты в девяти номинациях. Татарстанцы проявили наибольшую активность в двух номинациях — «Добровольчество» и «Молодежные медиа».