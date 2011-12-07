В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за грозы с градом, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Так, по данным синоптиков, с 15.00 26 июня и до утра 27 июня на территории республики ожидаются грозы, сильный ветер порывами до 24 м/с, а также сильный дождь с градом.

В МЧС по РТ советуют татарстанцам без особой необходимости не выходить из дома. Если вдруг непогода вас застала на улице, следует держаться подальше от деревьев, билбордов и линий электропередач.