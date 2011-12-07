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В Татарстане с начала 2020 года пресечено 2100 наркопреступлений

Полицейские выписали более 3 тыс. административных протоколов за употребление наркотиков и 244 – за хранение

В Татарстане полицейские раскрыли 99 наркопреступлений, что на 20% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Об этом рассказал замначальника УНК МВД по РТ Кирилл Жданов.

«Всего за пять месяцев 2020 года в республике было пресечено свыше 2100 преступлений, связанных с наркотиками. Из них расследовано 99 преступлений, из которых 22 были совершены в составе организованных групп», — рассказал Жданов.

Кроме того, полицейские выписали более 3 тыс. административных протоколов за употребление наркотиков и 244 — за хранение. 

КВ
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