В Татарстане с начала 2020 года пресечено 2100 наркопреступлений

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В Татарстане полицейские раскрыли 99 наркопреступлений, что на 20% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Об этом рассказал замначальника УНК МВД по РТ Кирилл Жданов.
«Всего за пять месяцев 2020 года в республике было пресечено свыше 2100 преступлений, связанных с наркотиками. Из них расследовано 99 преступлений, из которых 22 были совершены в составе организованных групп», — рассказал Жданов.
Кроме того, полицейские выписали более 3 тыс. административных протоколов за употребление наркотиков и 244 — за хранение.