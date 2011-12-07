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В Татарстане за сутки выявили 40 случаев заражения коронавирусом

В России количество заболевших увеличилось до 620 749 человек.

В Татарстане за минувшие сутки выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«За сутки выздоровели 23 человека», — уточнили в штабе.

Всего с момента начала пандемии в Татарстане COVID-19 диагностировали у 4 390 человек, из них 3684 — выздоровели, 11 — скончались.

В России количество заболевших увеличилось до 620 749 человек (+6 800 за сутки), из них 384 8152 человек выздоровели (+8 988), 8 781 человек — скончались (+176).

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