В Татарстане запустили первого в России телеграм-бота по поиску участка для голосования

ЦИК РТ запустил чат-бота «Мой избирательный участок» в Telegram, который помогает определить участок для голосования через Telegram. Об этом рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«На прошлой неделе Роскомнадзор полностью разблокировал Telegram в России, а сегодня мы предлагаем татарстанцам использовать мессенджер в качестве виртуального помощника в период голосования по вопросу изменения Конституции Российской Федерации», — сказал Кондратьев.

Он также уточнил, что чат–бот не только указывает номер участка, но и помогает добраться до него с помощью карты. А чтобы пользователям было проще разобраться в работе сервиса, разработчики установили всплывающие подсказки. Найти бота можно по ссылке: https://t.me/my_cikrt_bot.

Чат-бот «Мой избирательный участок» — первый подобный сервис в России.