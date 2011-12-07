Полмиллиона татарстанцев прошли вакцинацию от COVID-19

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В Татарстане от коронавируса привились 502,6 тысяч жителей республики. Юбилейную прививку сделал 38-летняя жительница Набережных Челнов Татьяна Харитонова.
Женщина рассказала, что у неё не стоял вопрос о том, прививаться или нет.
«Я, как мама и дочь пожилых родителей, не могу себе позволить, чтобы от моей беспечности пострадали близкие люди», - сказала женщина.
Татьяна убеждена, что люди, которые целенаправленно выступают против вакцинации от коронавируса, просто не понимают всей серьезности ситуации.
Всего в Татарстане провакцинировано 502 659 татарстанцев, из них 365 421 получил вторую прививку.