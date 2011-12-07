Полмиллиона татарстанцев прошли вакцинацию от COVID-19

В Татарстане от коронавируса привились 502,6 тысяч жителей республики. Юбилейную прививку сделал 38-летняя жительница Набережных Челнов Татьяна Харитонова.

Женщина рассказала, что у неё не стоял вопрос о том, прививаться или нет.

«Я, как мама и дочь пожилых родителей, не могу себе позволить, чтобы от моей беспечности пострадали близкие люди», - сказала женщина.

Татьяна убеждена, что люди, которые целенаправленно выступают против вакцинации от коронавируса, просто не понимают всей серьезности ситуации.

Всего в Татарстане провакцинировано 502 659 татарстанцев, из них 365 421 получил вторую прививку.