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Полмиллиона татарстанцев прошли вакцинацию от COVID-19

Юбилейную прививку сделала 38-летняя жительница Челнов.

В Татарстане от коронавируса привились 502,6 тысяч жителей республики. Юбилейную прививку сделал 38-летняя жительница Набережных Челнов Татьяна Харитонова.

Женщина рассказала, что у неё не стоял вопрос о том, прививаться или нет.

«Я, как мама и дочь пожилых родителей, не могу себе позволить, чтобы от моей беспечности пострадали близкие люди», - сказала женщина.

Татьяна убеждена, что люди, которые целенаправленно выступают против вакцинации от коронавируса, просто не понимают всей серьезности ситуации.

Всего в Татарстане провакцинировано 502 659 татарстанцев, из них 365 421 получил вторую прививку.

КВ
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