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Три татарстанских проекта получили гранты на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов»

Общая сумма грантов составила 1 485 000 рублей.

Три проекта из Татарстана получили гранты в рамках первой смены всероссийского образовательного форума «Территория смыслов», сообщает пресс-служба минмолодежи РТ.

«Средства на реализацию получат проекты „Уроки повседневности, 1 сезон. Антикоррупционная политика“ (Адель Назипов, Казань, 400 тысяч рублей), „Студия дизайна“ (Айзат Валиуллин, Набережные Челны, 165 тысяч рублей), „Студия студенческого кино“ (Виктор Казанцев, Нижнекамск, 920 тысяч рублей)», — рассказали в министерстве.

Всего в этом году «Территория смыслов» проведет шесть тематических смен в режиме «онлайн». Участники могут просматривать лекции и задавать вопросы спикерам и гостям. Количество слушателей лекции не ограничено.

На победу в первой смене претендовали 63 проекта. 

КВ
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