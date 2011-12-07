В школах Татарстана продолжается капитальный ремонт

Замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов рассказал о ходе работ, проходящих в республике по программе капитального ремонта многоквартирных домов в этом году. О запланированном он поделился на совещании в Доме Правительства РТ, сообщает «KazanFirst».

По словам Фролова, в этом году общим объемом финансирования более 6,6 миллиарда рублей пройдет ремонт 1 064 домов в 41 муниципальном районе республики, а также 72 детских садов, 3 коррекционных и 36 общеобразовательных школах. В 4 из них работы уже завершены.

Также капремонтом займутся в 20 спортивных объектах, в 4 молодежных центрах, в 3 детских оздоровительных лагерях и 16 подростковых клубах.

Кроме того, в рамках реализация программы строители поработают в 23 объектах культуры, зернотоковых хозяйств, машинно-тракторных парков и птицеферм и в 3 объектах здравоохранения.

Ранее «Казанские ведомости» уже писали о том, что в 36 школах Татарстана ведется капитальный ремонт. Сдать их, как и другие социальные объекты республики, планируется к середине августа.