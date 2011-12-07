В Татарстане еще три человека скончались от COVID-19

Смерти зарегистрированы в Набережных Челнах, Казани и Зеленодольске.

8 июня в Набережно-Челнинскую ЦРБ с тяжелой формой новой коронавирусной инфекцией с внебольничной двусторонней пневмонией госпитализировали 73-летнего мужчину. Из-за последствий серьезной травмы лечение пациента осложнялось. 14 июня он скончался.

19 июня во временный инфекционный госпиталь РКБ госпитализировали 71-летнего мужчину с новой коронавирусной инфекцией, осложнённой двухсторонней полисегментарной пневмонией. После ряда обследований пациента перевели в ГКБ № 16. Состояние пациента по-прежнему оставалось тяжелым, имелся рад хронических заболеваний. 1 июля мужчина умер.

2 июля в Зеленодольскую ЦРБ с новой коронавирусной инфекцией госпитализировали 43-летнюю женщину. Состояние пациентки было крайне тяжелым. Осложнением на фоне заболевания стала внебольничная двухсторонняя вирусная полисегментарная пневмония. 8 июля зафиксирована смерть.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в штабе.