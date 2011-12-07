В Татарстане на следующей неделе ожидаются грозы и дожди

В Татарстане на следующей неделе прогнозируются дожди и грозы, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Так, в понедельник, 27 июля местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью опустится до +10…+15 градусов, днем — поднимется до +22…+26 градусов. При грозе возможны усиления ветра до 15-18 м/с.

Во вторник, 28 июля, ночью осадков не ожидается, днем — возможны дожди. Столбики термометров в темное время суток опустятся до +11…+16 градусов, а в светлое время — потеплеет до +27.