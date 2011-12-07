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В Татарстане самый низкий темп распространения коронавируса в ПФО, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Так, по данным центра, за последнюю неделю (с 18 по 24 июля) в республике количество заболевших увеличилось на 4% (215 человек). Общее количество составило 6 440 пациентов с COVID-19.
Самый высокий темп распространения в ПФО показала Оренбургская область (15%), за ней идет Удмуртия (12%) и Пермский край (11%).
Самые низкие показатели, помимо Татарстана, в Башкирии, Чувашии и Пензенской области.
В целом по ПФО темпы прироста снизились на 7%, по России — на 5%.