В Татарстане в 2020 году планируют создать сеть модульных библиотек за 20 млн рублей

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В Татарстане в 2020 году запланирован капремонт и модернизация одной районной и двух сельских библиотек, сообщили в пресс-службе минкульта РТ.
При разработке проектов учитывалось мнение жителей и современные требования к оформлению общественных интерьеров. Большое внимание уделялось комфортности пространств и возможности организации зон для проведения досуга различных возрастных групп. Так, например, стеллажи оборудованы роликами для мобильности.
Кроме того, обновленные библиотеки будут оснащены оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Также обновятся книжные фонды с учетом запросов читателей. Библиотеки подключат к интернету и установят видеонаблюдение.
Ремонт в учреждениях планируют закончить до 1 октября.
Проекты будут реализованы в рамках национального проекта «Культура». На работы потратят 20 млн рублей.