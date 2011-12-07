В Татарстане в 2020 году планируют создать сеть модульных библиотек за 20 млн рублей

В Татарстане в 2020 году запланирован капремонт и модернизация одной районной и двух сельских библиотек, сообщили в пресс-службе минкульта РТ.

При разработке проектов учитывалось мнение жителей и современные требования к оформлению общественных интерьеров. Большое внимание уделялось комфортности пространств и возможности организации зон для проведения досуга различных возрастных групп. Так, например, стеллажи оборудованы роликами для мобильности.

Кроме того, обновленные библиотеки будут оснащены оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также обновятся книжные фонды с учетом запросов читателей. Библиотеки подключат к интернету и установят видеонаблюдение.

Ремонт в учреждениях планируют закончить до 1 октября.

Проекты будут реализованы в рамках национального проекта «Культура». На работы потратят 20 млн рублей.