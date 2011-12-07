В Татарстане выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусом

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В Татарстане за сутки выявили 32 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба президента РТ.
«Девять человек госпитализированы, 23 получают лечение на дому», — уточняется в сообщении.
Больше всего зараженных выявлены в возрастных группах от 30 до 50 лет — 9 человек, от 60 до 70 лет — 6 человек.
Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Казани (12 случаев) и в Новошешминском районе (4 случая).
Всего с момента начала пандемии количество заболевших в республике составило 5 436 человек, 4 294 из них — выздоровели.
Напомним, в Татарстане зарегистрировали три новых случая смерти от коронавируса.