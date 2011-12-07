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В Татарстане выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусом

Больше всего зараженных выявлены в возрастных группах от 30 до 50 лет — 9 человек, от 60 до 70 лет — 6 человек.

В Татарстане за сутки выявили 32 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба президента РТ.

 «Девять человек госпитализированы, 23 получают лечение на дому», — уточняется в сообщении.

Больше всего зараженных выявлены в возрастных группах от 30 до 50 лет — 9 человек, от 60 до 70 лет — 6 человек.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Казани (12 случаев) и в Новошешминском районе (4 случая).

Всего с момента начала пандемии количество заболевших в республике составило 5 436 человек, 4 294 из них — выздоровели.

Напомним, в Татарстане зарегистрировали три новых случая смерти от коронавируса. 

КВ
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