В Татарстане выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 32 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Девять человек госпитализированы, 23 получают лечение на дому», — уточняется в сообщении.

Больше всего зараженных выявлены в возрастных группах от 30 до 50 лет — 9 человек, от 60 до 70 лет — 6 человек.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Казани (12 случаев) и в Новошешминском районе (4 случая).

Всего с момента начала пандемии количество заболевших в республике составило 5 436 человек, 4 294 из них — выздоровели.

Напомним, в Татарстане зарегистрировали три новых случая смерти от коронавируса.