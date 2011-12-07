В Татарстане зафиксировано 45 новых заболевших COVID-19

В Татарстане за сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Все случаи контактные. Три человека госпитализировано, 42 получают лечение на дому», — отметили в штабе.

13 заболевшим — от 50 до 60 лет, по 11 заболевшим — представители возрастных категорий от 30 до 50 лет и от 60 до 70 лет, по трое заболевших — представители возрастных категорий от 18 до 30 лет и от 70 до 80 лет, двоим — нет 18 лет, одному — от 80 до 90 лет, один — старше 90 лет.

Больше всего новых заболевших в Казани — 31 человек, четверо — в Набережных Челнах, трое — в Нижнекамском районе, двое — в Нурлатском районе, по одному человеку — в Альметьевском, Дроджжановском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Менделеевском районах.

Всего, по данным на 26 октября, в Татарстане зарегистрировано 8190 случаев COVID-19, 6941 человек — выздоровели (+15 за сутки).