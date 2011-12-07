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Глава республиканского Минмола попал в десятку влиятельных акторов в сфере молодежной политики

Он стал единственным региональным чиновником, попавшим в этот рейтинг.

Министр по делам молодёжи Татарстана Дамир Фаттахов попал в десятку влиятельных акторов в сфере молодежной политики России по итогам года. Об этом пишет в своём Telegram-канале НОП.

Фаттахов стал единственным региональным чиновником, попавшим в этот рейтинг. На первой строчке расположился Алексей Комиссаров — руководитель президентской платформы проектов социальной мобильности «Россия — страна возможностей. Второе место у Александра Бугаева, руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Третьей стала Ксения Разуваева — и. о. руководителя Департамента по молодежной политике при Управлении Президента Российской Федерации по общественным проектам. Татарстанский министр расположился на десятой строчке.

КВ
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