Глава республиканского Минмола попал в десятку влиятельных акторов в сфере молодежной политики

Министр по делам молодёжи Татарстана Дамир Фаттахов попал в десятку влиятельных акторов в сфере молодежной политики России по итогам года. Об этом пишет в своём Telegram-канале НОП.

Фаттахов стал единственным региональным чиновником, попавшим в этот рейтинг. На первой строчке расположился Алексей Комиссаров — руководитель президентской платформы проектов социальной мобильности «Россия — страна возможностей. Второе место у Александра Бугаева, руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Третьей стала Ксения Разуваева — и. о. руководителя Департамента по молодежной политике при Управлении Президента Российской Федерации по общественным проектам. Татарстанский министр расположился на десятой строчке.