Опыт работы Татарстана с инвестициями планируют использовать в других регионах

Опыт Татарстана по работе с инвестициями планируют использовать для развития инвестиционного климата в других регионах России. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Андрей Иванов в ходе заседания итоговой коллегии АИР РТ.

«Для нас АИР РТ уже не просто команда по экономическому развитию республики, но и серьезный методологический центр. Пример республики по работе с инвестициями, настроение, желание найти в самых, казалось бы, невозможных ситуациях возможные решения нам бы хотелось сделать доступными для всех команд наших регионов», — отметил спикер.

АИР РТ предложено сформировать методологическую базу и инструментарий для обучения команд в регионах.

«Просим набраться терпения. Мы чувствуем свою обязанность привлекать инвестиции в республику и всё для этого сделаем. Как и [для того, чтобы] распространить успешный опыт РТ на все регионы», — заметил Иванов.

Он также оценил работу республики в период пандемии.