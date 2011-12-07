Строительство жилья в Татарстане ковид не остановит

В прошедшем году в республике введено в строй 2 млн 680 тыс. кв. м жилья, в том числе по программе социальной ипотеки построено 153 дома, или 216,5 тыс. кв. м.

Такие данные привел в своем отчетном докладе министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин на итоговой коллегии ведомства. В работе коллегии Минстроя РТ приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, руководитель госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Несмотря на объективные сложности, Республика Татарстан выполнила все свои обязательства в части строительства и капитального ремонта объектов социально-культурной сферы.

В 2020 году реализовано 50 государственных республиканских программ. Строительные работы велись и в рамках 15 федеральных проектов. В общей сложности за год построено, отремонтировано и реконструировано 4,5 тыс. объектов на общую сумму более 100 млрд рублей.

Минстрой республики принял активное участие в масштабных мероприятиях в рамках подготовки к 100-летнему юбилею ТАССР. С задачами, поставленными в рамках подготовки к этому важному событию, строители справились более чем достойно. Так, например, завершена реконструкция такого знакового для республики объекта, как здание НКЦ «Казань». В День республики, 30 августа, там справила новоселье Национальная библиотека Татарстана. Реконструирован также масштабный памятник советской эпохи — Дворец культуры имени Саид-Галиева, что расположен в казанском поселке Дербышки.

В рамках программы привлечения молодежи к занятиям физкультурой и спортом возведен и открыт крупнейший в Европе молодежный экстрим-парк «Урам».

К 75-летию Победы выполнены работы по реставрации и благоустройству в казанском парке Победы. Два значимых объекта сданы в рамках образовательного проекта «Адымнар — путь к знаниям», который реализуется по инициативе первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. На воссоздаваемом в столице Татарстана соборе Казанской иконы Божией Матери завершены строительно-монтажные работы. Сейчас в храме по историческим чертежам и фотоматериалам воссоздаются фасадные иконы и архитектурные декоративные украшения.

Реализация республиканских программ и федеральные меры поддержки позволили без потерь пережить 2020 год и предприятиям стройиндустрии Татарстана. В республике намерены по максимуму сократить использование привозных стройматериалов. Поэтому столь значим для строительной отрасли запуск собственного производства цемента в особой экономической зоне «Алабуга».

Строительная сфера Татарстана не отступает и от другого своего масштабного плана: ремонтировать по тысяче домов в год. Вот и в 2020 году по программе капитального ремонта отремонтировали 1063 многоквартирных дома республики. Более 900 объектов отремонтированы и построены в рамках программ модернизации коммунальной инфраструктуры.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин так обозначил задачи, стоящие перед стройкомплексом республики в 2021 году. Задача № 1, по его словам, построить и ввести в эксплуатацию не менее 2 млн 670 тыс. кв. м жилья. Планка на 2030 год поставлена еще выше — достичь к этому времени темпов строительства до 3,5 млн кв. м жилья.

Подводя итоги работы строительной сферы республики в 2020 году, Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил:

— Строительному комплексу республики в 2021 году предстоит нести самую большую нагрузку. Строительная отрасль Татарстана является одной из важнейших в структуре экономики республики и составляет 8% от валового объема продукции, произведенной в Татарстане. Нет сомнений — в наступившем году строители продолжат так же самоотверженно работать на процветание нашей республики и во благо всех ее жителей.

Глава республики поздравил строителей с успешным выполнением всех намеченных планов в прошедшем году. Завершением работы коллегии стало награждение лучших сотрудников отрасли.