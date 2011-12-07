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В Казани начала работать переправа через Каму

Еще одна переправа открылась от села Покровского до поселка Красный Ключ

В Казани начала работать ледовая переправа через Каму, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Переправа маршрутом от села Покровского до поселка Красный Ключ начала открылась в 6 часов 27 января.

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