Министр экологии РТ оценил баварские мусоросжигательные заводы

В ходе рабочей поездки в Германию Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков посетил мусоросжигательный завод в Баварии, где встретился с директором местного Госкомитета по окружающей среде и защите потребителей Кристианом Бартом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Главной целью поездки Александра Шадрикова стал подбор международных экспертов, способных в будущем провести экспертизу МСЗ в Казани. Также руководители экологических ведомств обсудили отдельные аспекты работы МСЗ в России и Германии.

Ранее «КВ» сообщали, что с 1 апреля в РТ стартует республиканская акция «Эковесна-2020».