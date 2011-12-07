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Министр экологии РТ оценил баварские мусоросжигательные заводы

Главной целью поездки Александра Шадрикова стал подбор международных экспертов, способных в будущем провести экспертизу МСЗ в Казани.

В ходе рабочей поездки в Германию Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков посетил мусоросжигательный завод в Баварии, где встретился с директором местного Госкомитета по окружающей среде и защите потребителей Кристианом Бартом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Главной целью поездки Александра Шадрикова стал подбор международных экспертов, способных в будущем провести экспертизу МСЗ в Казани. Также руководители экологических ведомств обсудили отдельные аспекты работы МСЗ в России и Германии.

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