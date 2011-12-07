В Татарстане 33 ребенка заболели бактериальной инфекцией дыхательных путей – коклюшем

В 2020 году 33 ребенка в республике заразились коклюшем. Возбудителем этого заболевания является Bordetella pertussis или коклюшная палочка, особенно представляющая опасность для детей младшего возраста.

Главный санитарный врач республики Марина Патяшина отметила, что причиной заражения детей стали отказы родителей от вакцинации.

Коклюш длится около 3 месяцев и сопровождается надрывным изнуряющим кашлем. После перенесенного заболевания возможны остаточные явления такие, как хронический бронхит, речевые расстройства, задержка психомоторного развития и неврозы.

В России календарь профилактических прививок включает 12 обязательных вакцинаций.