За сутки диагноз COVID-19 поставили 34 татарстанцам

В Татарстане по состоянию на 27 апреля текущего года зарегистрировано 20 344 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 34 новых случая. 15 человек госпитализированы, 19 - получают лечение на дому. Всего выздоровело 17 412 татарстанцев.

Вакцинацию прошли 234 053 жителя республики, из них вторую дозу получили 144 029 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.