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Минниханов: Образование ТАССР стало историческим актом воссоздания нашей государственности

Глава РТ поблагодарил жителей республики, внесших вклад в развитие Татарстана.

Рустам Минниханов поблагодарил «все поколения татарстанцев, внесшие весомый вклад в становление и развитие республики» во время вступительной речи на торжественном заседании Госсовета РТ, посвященное 100-летию ТАССР.

«Действительно, образование ТАССР стало историческим актом воссоздания нашей государственности, сыграло определяющую роль в реализации экономических, политических и социально-культурных прав всех народов, проживающих в Татарстане», — отметил президент республики.

Он также выразил особую признательность госсоветнику РТ Минтимеру Шаймиеву, оказавшему значительное влияние на ход развития региона.

КВ
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