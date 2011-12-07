Минниханов: Образование ТАССР стало историческим актом воссоздания нашей государственности

Рустам Минниханов поблагодарил «все поколения татарстанцев, внесшие весомый вклад в становление и развитие республики» во время вступительной речи на торжественном заседании Госсовета РТ, посвященное 100-летию ТАССР.

«Действительно, образование ТАССР стало историческим актом воссоздания нашей государственности, сыграло определяющую роль в реализации экономических, политических и социально-культурных прав всех народов, проживающих в Татарстане», — отметил президент республики.

Он также выразил особую признательность госсоветнику РТ Минтимеру Шаймиеву, оказавшему значительное влияние на ход развития региона.