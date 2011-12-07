Мухаметшин о Шаймиеве: Он внес весомый личный вклад в формирование новой политической и правовой системы РТ

Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев сыграл огромную роль в возрождении государственности Татарстана, сообщил председатель госсовета РТ Фарид Мухаметшин во время торжественного заседания парламента республики в честь 100-летия ТАССР.

«В те годы он проявил исключительную смелость и дальновидность. Внес весомый личный вклад в формирование новой политической и правовой системы республики, в укрепление федеративных основ страны», — сказал Мухаметшин.

Он также заявил, что заслуги Шаймиева по достоинству отмечены званием Героя Труда РФ.