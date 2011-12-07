Росреестр по РТ: Татарстанцы после самоизоляции заинтересовались покупкой загородного жилья

Жители Татарстана после самоизоляции стали больше интересоваться покупкой загородной недвижимостью, сообщил эксперт управления Росреестра по РТ Наталья Тимашева.

«Управление Росреестра по Татарстану и Кадастровая палата по РТ проводят совместную горячую линию, и мы можем подтвердить, что граждане действительно интересуются загородной недвижимостью. Они спрашивают, на какие вопросы лучше обратить внимание при ее покупке, какие есть подводные камни, какие документы нужны и как их оформить», — рассказала специалист.

Несмотря на это, эксперты не заметили всплеска покупок загородных домов по республике. Тимашева считает, что пока люди только присматриваются и оценивают свои финансовые возможности.

Так, с начала года в Татарстане зарегистрировали 10,5 тыс. прав на земельные участки. Это на 1 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в апреле 2020 года было оформлено 2 тыс. договоров купли-продажи земельных участков, уточнили в Управлении Росреестра по РТ.