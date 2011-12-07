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В Челнах прокуратура требует выплат надбавок сотрудникам «скорой»

Без положенных надбавок остались 6 фельдшеров и 5 водителей скорой медицинской помощи.

В Набережных Челнах прокуратура потребовала выплатить сотрудникам «скорой» надбавки за работу с коронавирусными больными, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, прокуратура установила, что главврач станции скорой не включил в положение о выплатах фельдшерам и медсестрам по приему вызовов «скорой» и передаче их бригадам. Однако, по закону, данная категория медработников имеет право на выплаты в размере 20% среднемесячного дохода за 9 месяцев.

Так, без выплат остались шесть фельдшеров и пять водителей скорой медицинской помощи.

Ведомство вынесло протест на положение о выплатах и направило главврачу представление с требованием устранить нарушения.

Ранее прокуратура Татарстана вынесла официальное предупреждение министру здравоохранения РТ об ответственности за нарушение прав медперсонала.

КВ
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