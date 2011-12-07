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Власти РТ назвали основные даты празднования 100-летия ТАССР

Основные мероприятия пройдут 27 мая, 25 июня и 30 августа.

В Татарстане основные мероприятия в честь 100-летия ТАССР пройдут 27 мая, 25 июня и 30 августа. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

27 мая — день подписания декрета об образовании ТАССР­ — состоится торжественное заседание Госсовета РТ, а также представление юбилейной серебряной монеты.

25 июня — день образования правительства ТАССР ­– состоится собрание оргкомитета по подготовке празднования юбилея, а также торжественная встреча с ветеранами. Кроме того, в этот день планируется посещение могил руководителей республики и передача флага РТ по муниципалитетам.

30 августа — день принятия декларации о государственном суверенитете РТ — ожидается торжественное открытие нескольких объектов и проведение приема от имени главы республики.

КВ
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