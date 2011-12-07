41 случай заражения короновирусной инфекцией выявлен за минувшие сутки в Татарстане

Эти цифры были озвучены сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместителем главного санитарного врача РТ Любовью Авдониной. По ее словам, по показателям заболеваемости республика находится на 79 месте среди всех субъектов Российской Федерации и на 13-м — среди субъектов Приволжского федерального округа.

Также Любовь Авдонина сообщила, что в ближайшие дни завершается срок наблюдения за прибывшими из-за границы гражданами, находящимися в обсервации. Сейчас там остается 71 человек. За минувшие сутки специалистами Роспотребнадзора по РТ досмотрено 35 воздушных судов, прибывших с территорий Российской Федерации. Досмотрено 3095 пассажиров и членов экипажей. Лиц с симптомами инфекции среди них не выявлено.