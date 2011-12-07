Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«День поля» в Татарстане пройдет в форме open air

Со 2 по 4 июля в Лаишевском районе под отрытым небом состоится агропромышленная выставка «День поля в Татарстане – 2020», приуроченная к традиционному празднику Дню поля.

На выставке будут представлены примерно 100 новых перспективных сортов и гибридов различных сельскохозяйственных культур, передовые научные достижения в аграрной сфере. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании, которое состоялось сегодня в Доме Правительства РТ. Совещание провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом информирует пресс-служба Президента РТ.

КВ
Лента новостей