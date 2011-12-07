«День поля» в Татарстане пройдет в форме open air

На выставке будут представлены примерно 100 новых перспективных сортов и гибридов различных сельскохозяйственных культур, передовые научные достижения в аграрной сфере. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании, которое состоялось сегодня в Доме Правительства РТ. Совещание провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом информирует пресс-служба Президента РТ.