Информация о недопуске журналиста на избирательный участок в РТ не подтвердилась

В ходе мониторинга социальных сетей и иных информационных площадок, представители корпуса наблюдателей «За «Чистые выборы» по РТ выявили два видеоролика, повествующих о возможных нарушениях на избирательных участках.

— На 376-м избирательном участке, якобы, не допустили журналиста к осуществлению профессиональных обязанностей, — объяснил лектор Корпуса «За чистые выборы» по РТ Тимур Какохо.

Специалисты изучили видеоролик и связались с наблюдателями на участке. Оказалось, что ограничений в отношении журналиста не было: он прошел на участок без средств индивидуальной защиты, подошел к урне, пытался сделать снимки, после чего удалился из помещения.

Второй случай связан с информацией, поступившей с 452-го участка, где, якобы, не были опечатаны стационарные и переносные урны.

— На видеоролике были запечатлены урны, предназначенные для выездного голосования. Их опломбировка происходит в присутствии наблюдателей непосредственно перед выездом. Пустая стационарная урна находилась в техническом помещении и не предназначалась для голосования в указанный день, — объяснил Тимур Какохо.