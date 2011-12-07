Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Корпус наблюдателей «За «Чистые выборы» по РТ не выявил нарушений за первые дни голосования

В координационный центр корпуса поступило более 2 тысяч позитивных сообщений.

За первые дни голосования по поправкам в Конституцию РФ представители корпуса наблюдателей «За «Чистые выборы» по РТ не выявили нарушений на территории Татарстана. Об этом на пресс-конференции заявил региональный координатор корпуса Павел Соломонов.

«За первые дни не выявлено ни нарушений, ни фейковых новостей в СМИ и социальных сетях», — уточнил Соломонов.

Он рассказал, что в задачу ситуационного центра Корпуса входит координация работы наблюдателей, отслеживание информации, публикуемой в Telegram-каналах, СМИ. На 9 часов утра субботы в центр поступило более 2 тысяч сообщений позитивного характера, в том числе 41 видеофайл, 850 фотографий.

КВ
Лента новостей