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На 42 татарстанских предприятиях выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований

Всего Роспотребнадзор по РТ проверил 637 предприятий на соблюдение режима профилактики распространения коронавируса.

На 42 татарстанских предприятиях выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщила замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

На данных предприятиях отмечается недостаточный запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, нарушения масочного режима, проветривания и использования бактерицидных облучателей и неправильное проведение влажной уборки.

Предприятия получили 196 административных протоколов, отметила Авдонина.

Всего специалисты Роспотребназора РТ провели проверку на 637 предприятиях республики.

КВ
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