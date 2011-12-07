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На 42 татарстанских предприятиях выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщила замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
На данных предприятиях отмечается недостаточный запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, нарушения масочного режима, проветривания и использования бактерицидных облучателей и неправильное проведение влажной уборки.
Предприятия получили 196 административных протоколов, отметила Авдонина.
Всего специалисты Роспотребназора РТ провели проверку на 637 предприятиях республики.