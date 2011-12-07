На территории РТ отремонтируют более 100 медучреждений

Ожидается, что в течение ближайших 5 лет в РТ подвергнутся капремонту 104 объекта здравоохранения. Об этом рассказал Президент республики Рустам Минниханов во время 32-й конференции реготделения «Единой России».

Он заявил, что развитая медицина — это движущая сила социальной безопасности.

— За 5 лет мы собираемся осуществить капремонт 104 стационаров в республиканских медорганизациях. Реализация долгосрочных планов уже начата. 28 зданий включены в проект нынешнего года, — подытожил он.

Помимо прочего, по утверждению Минниханова, предполагается сооружение новых детских онкологических центров, свыше полусотни фельдшерско-акушерских пунктов и иных медучреждений. Кстати, уже сейчас идет строительство комплекса инфекционной лечебницы, которая в скором будущем откроет свои двери для пациентов.