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На территории РТ отремонтируют более 100 медучреждений

Об этом объявил Рустам Минниханов.

Ожидается, что в течение ближайших 5 лет в РТ подвергнутся капремонту 104 объекта здравоохранения. Об этом рассказал Президент республики Рустам Минниханов во время 32-й конференции реготделения «Единой России».

Он заявил, что развитая медицина — это движущая сила социальной безопасности. 

— За 5 лет мы собираемся осуществить капремонт 104 стационаров в республиканских медорганизациях. Реализация долгосрочных планов уже начата. 28 зданий включены в проект нынешнего года, — подытожил он.

Помимо прочего, по утверждению Минниханова, предполагается сооружение новых детских онкологических центров, свыше полусотни фельдшерско-акушерских пунктов и иных медучреждений. Кстати, уже сейчас идет строительство комплекса инфекционной лечебницы, которая в скором будущем откроет свои двери для пациентов.

КВ
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