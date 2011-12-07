Первый и последний день июля в Татарстане будут выходными

1 июля 2020 года - день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Согласно Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2020 № 354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», этот день в стране объявлен нерабочим.

А 31 июля в этом году в Татарстане будет праздноваться Курбан-байрам. Эта дата праздника определена Указом Президента Республики Татарстан от 02.05.2020 № УП-265. Курбан-байрам в республике - нерабочий праздничный день. Об этом напоминает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.